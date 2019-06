Empfehlung - HSG Nordhorn-Lingen: Eine ganz besondere Saison

Nordhorn Das stets prestigeträchtige Derby in Emsdetten gleich zum Saisonstart eindrucksvoll gewonnen (33:20), ein weiteres Handballfest erneut gegen den Konkurrenten aus Westfalen im „Weihnachtsspiel“ vor 3541 Zuschauern in Lingen (34:30), kurz nach der Winterpause dann ein klarer 29:21-Triumph gegen den damaligen Tabellenzweiten aus Coburg und immens wichtigen Heimsiege gegen Essen und – nach einer dramatischen Schlussphase mit einem Tor Differenz – gegen Hamm: Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben diese Saison viele tolle Momente genossen. Den besten Moment jedoch erlebten sie Ende im Mai im Bus irgendwo auf der A 72 kurz vor Chemnitz. Auf der Rückfahrt von ihrem Spiel in Aue hatten Kapitän Alex Terwolbeck und Co. auf ihren Laptops verfolgt, wie die Coburger, drei Spieltage vor Saisonende ärgster Konkurrenz im Kampf um einen Aufstiegsplatz, das Heimspiel gegen Hamm verloren. Und weil die Nordhorner zuvor in Aue gewonnen hatten, stand zwei Spieltage vor Saisonende fest: Die HSG kehrt nach zehn Jahren in der 2. Liga ins Handball-Oberhaus zurück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-nordhorn-lingen-eine-ganz-besondere-saison-303544.html