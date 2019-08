Empfehlung - HSG Nordhorn-Lingen brennt auf den Pflichtspielauftakt

Nordhorn Jetzt geht es los: Die Bundesliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen sind am Wochenende im Euregium Gastgeber der ersten Spielrunde im DHB-Pokal. Beim Viererturnier treffen in den Halbfinalspielen am Sonnabend zunächst Drittligist TSV Altenholz und Bundesligist DHfK Leipzig aufeinander (15 Uhr), danach bekommt es Nordhorn-Lingen um 18 Uhr mit der SG Schalksmühle-Halver aus der 3. Liga Nord-West zu tun. Die Sieger dieser beiden Partien treffen am Sonntag ab 17 Uhr im Finale aufeinander und ermitteln das Team, das ins Achtelfinale einzieht. „Alle sind froh, dass die Vorbereitung vorbei ist und brennen auf das Wochenende“, sagt Frank Schumann, der die gastgebende HSG zurzeit nach dem krankheitsbedingten Ausfall von HSG-Trainer Heiner Bültmann (die GN berichteten) gemeinsam mit Ralf Lucas betreut.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-nordhorn-lingen-brennt-auf-den-pflichtspielauftakt-313457.html