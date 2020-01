Empfehlung - HSG Nordhorn II und FC Schüttorf 09 „haben Bock“ aufs Derby

Nordhorn/Schüttorf Sie sind nicht nur geografisch Nachbarn: Auch in der Tabelle stehen die Handball-Landesligisten der HSG Nordhorn II und des FC Schüttorf 09 nebeneinander. Während die Kreisstädter auf dem vierten Platz rangieren, sind ihnen die Obergrafschafter auf Rang fünf eng auf den Fersen. Eine spannende Ausgangssituation für das Derby beider Mannschaften, die am Sonnabend, 18. Januar, um 19.30 Uhr in der Kreissporthalle aufeinandertreffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-nordhorn-ii-und-fc-schuettorf-09-haben-bock-aufs-derby-339912.html