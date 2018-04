Empfehlung - HSG: Noch wenige Sitzplätze für Spiel gegen Tabellenführer

Nordhorn. Nach einem der wenigen Wochenenden ohne Pflichtspiel und Mannschaftstraining stecken die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen längst mitten in der Vorbereitung auf das schwere Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) im Euregium gegen den Tabellenführer Bergischer HC – allerdings war die Truppe zu Beginn der Woche noch nicht ganz vollständig: Alex Terwolbeck, Lasse Seidel und Frank Schumann bestreiten nach Verletzungen weiter nur ein individuelles Übungsprogramm, und den beiden Niederländern Patrick Miedema und Toon Leenders gönnte Trainer Heiner Bültmann einen freien Montag. „Beide hatten in der Zweitliga-Spielpause ein anstrengendes Vier-Länder-Turnier gespielt und zudem mit der Nationalmannschaft noch viel trainiert“, sagt der Coach. Die Niederländer, die das Vorbereitungsturnier übrigens gewannen, sind aber ohne Verletzungen aus der Heimat zurückgekehrt und am Sonntag gegen den BHC voll einsatzbereit. „Der Kader wird deshalb so aussehen wie in Emsdetten – außer Seidel, Terwolbeck und Schumann sind alle dabei“, kündigt Bültmann an. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-noch-wenige-sitzplaetze-fuer-spiel-gegen-tabellenfuehrer-232299.html