Empfehlung - HSG: Nächstes Festspiel in voller Halle?

Nordhorn Auch wenn die letzten beiden Auswärtsspiele verloren gingen: Daheim sind die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen weiter eine Macht – und stehen deshalb auch elf Spiele vor Saisonende im Kampf um den Aufstieg aussichtsreich auf dem dritten Tabellenplatz. Gegen den TuS Ferndorf soll am Sonntag (17 Uhr) in der Lingener Emsland-Arena der achte Heimsieg in Serie folgen. „Vor allem wollen wir an die guten Leistungen gegen Essen, Großwallstadt und Coburg anknüpfen“, betont Trainer Heiner Bültmann. Nach den jüngsten Festtagen vor dem eigenen Publikum dürfen die HSG-Handballer sogar auf eine neue Saisonbestmarke hoffen, was die Zahl ihrer Zuschauer angeht. Die 29:21-Gala im Spitzenspiel gegen Coburg verfolgten 3543 Zuschauer, für Sonntag sind nur noch vereinzelt Sitzplätze erhältlich. Allerdings gibt es noch ausreichend Stehplatztickets.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-naechstes-festspiel-in-voller-halle-289403.html