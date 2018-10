Empfehlung - HSG nach zwei Niederlagen unter Druck

Nordhorn Nach zwei Niederlagen in Folge ist die HSG Nordhorn-Lingen schon früh in der Saison unter Druck geraten. Mit 6:6 Punkten steht der Handball-Zweitligist am Scheideweg, zumal am Sonnabend mit dem VfL Bad Schwartau ein ambitionierter Gegner zu Gast ist, der sich mit 10:4 Punkten bei den Verfolgern des Spitzenduos HSC Coburg (13:1) und TuSEM Essen (12:2) eingereiht hat. Da geht es für die Gastgeber darum, den Rückstand auf die vorderen Plätze nicht noch größer werden zu lassen. „Klar, wir müssen auch wieder gewinnen“, sagt Trainer Heiner Bültmann, „wir wollen im, oberen Drittel mitspielen; da müssen wir punkten, gerade in Heimspielen.“ In dieser Woche allerdings waren sie bei der HSG damit beschäftigt, die 26:29 (6:14)-Heimniederlage gegen HBW Balingen-Weilstetten aufzuarbeiten. Vor allem die total verhunzte Phase bis zur 45. Minute mit bis zu neun Toren Rückstand (10:19/39.) musste analysiert werden. „Das war wichtig, um zu verstehen, was passiert ist“, sagt Bültmann, betont aber auch: „Wir haben aber nicht jede Szene durchgekaut.“ Und noch eine Feststellung ist ihm wichtig: „Es ist nicht so, dass gar nichts gut war.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-nach-zwei-niederlagen-unter-druck-259269.html