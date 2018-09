Empfehlung - HSG: Nach 45 katastrophalen Minuten kommt Aufholjagd zu spät

LINGEN 45 Minuten lang ließ die HSG Nordhorn-Lingen im Heimspiel am Sonntag gegen HBW Balingen/Weilstetten so ziemlich alles vermissen, was es braucht, um sich in einem Duell zweier Topmannschaften der 2. Handball-Bundesliga zu behaupten. Die Folge war ein Rückstand von bis zu neun Toren (10:19/39.). Dann allerdings gelang es den Gastgebern, den Schalter umzulegen und sich bis auf zwei Treffer heranzukämpfen (26:28/58.). Mehr war jedoch vor 2313 Zuschauern in der Emsland-Arena nicht drin. Die Gäste konnten am Ende mit 29:26 (14:6) verdient ihren ersten Auswärtssieg dieser Saison bejubeln. Den hatte die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle vor allem einer in der ersten Halbzeit überragenden Leistung von Torhüter Tomas Mrkva, der überragenden Spielgestaltung von Martin Strobel, der mit sieben Toren zudem überragender Werfer der Partie war, und der starken Leistung von Kreisläufer Marcel Niemeyer (4 Tore) zu verdanken. An der erfolgreichen Aufholjagd der HSG hatten vor allem Linksaußen Lasse Seidel (8/5) und Rückraumspieler Lutz Heiny (5) mit ihren Toren großen Anteil. Trotz der Energieleistung in den letzten 15 Minuten reichte es für die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann nicht, die erste Heimniederlage der Saison abzuwenden. (...)