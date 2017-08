Empfehlung - HSG müde und unkonzentriert

fhEmlichheim. Die HSG Nordhorn-Lingen hat am Freitagabend mit 28:20 (12:7) gegen Hurry up Zwartemeer auch ihr drittes Testspiel gewonnen. Dennoch waren dem Handball-Zweitligisten gegen den niederländischen Ehrendivisionär vor 300 Zuschauern in der voll besetzten Herbert-Taube-Halle in Emlichheim die Strapazen der ersten beiden Vorbereitungswochen deutlich anzumerken. Vor allem im Angriff fehlte es den Spielern von Trainer Heiner Bültmann an Präzision. Insbesondere in der ersten Halbzeit wurden etliche hundertprozentige Chancen nicht genutzt, vom Siebenmeter über Gegenstöße bis hin zu freien Würfen. „Der Abschluss war schwach“, gab Bültmann zu, der mit seinem Team vor der Partie zweimal trainiert hatte. „Das ist Konzentrationssache“, sagte er mit Blick auf die vielen ungenutzten Möglichkeiten“, warb aber auch um Verständnis: „Das war in dieser Woche die elfte Einheit; die Jungs sind platt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-muede-und-unkonzentriert-201796.html