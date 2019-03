Empfehlung - 30:22 – HSG kriegt beeindruckend die Kurve

Nordhorn Dass am Ende ein Erfolg mit acht Toren Unterschied auf der Anzeigetafel stehen würde, darauf hätten um die 50. Minute herum, wohl nur die wenigsten der 2953 Besucher im Euregium getippt. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Unterschied zwischen der HSG Nordhorn-Lingen und dem TV Großwallstadt längst nicht so klar, wie die Tabelle der 2. Handball-Bundesliga suggerierte. Doch dann genügten dem gastgebenden Tabellendritten ein paar gelungene Aktionen im Angriff, eine Steigerung der Abwehr und einige Paraden von Björn Buhrmester im Tor, um mit 30:22 (13:13) augenscheinlich souverän den achten Sieg in Folge einzufahren und damit die Aufstiegsambitionen zu untermauern; die Gäste aus Franken indes standen auch im vierten Spiel seit Jahresbeginn ohne jeglichen Ertrag da und geraten als Drittletzter immer tiefer in den Abstiegssog.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-kriegt-beeindruckend-die-kurve-284689.html