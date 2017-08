Empfehlung - HSG Konstanz investiert in Halle und Jugendarbeit

Konstanz. Nach dem Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga zur Saison 2016/17 schaffte die HSG Konstanz in der vergangenen Spielzeit den Klassenerhalt, was für eine große Euphorie im Team sorgte. Mit fünf Zugängen und zwei Talenten aus der eigenen Jugend ist der Kader noch jünger und breiter aufgestellt, sodass das Ziel am Bodensee ein weiteres Mal Klassenerhalt lautet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-konstanz-investiert-in-halle-und-jugendarbeit-204902.html