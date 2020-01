/ Lesedauer: ca. 3min HSG-Kapitän verspricht: In Rückrunde werden wir alles geben

Fast alle Mann an Bord bei der HSG Nordhorn-Lingen: Im Heimspiel am Sonnabend gegen Ludwigshafen droht einzig der Ausfall von Anton Prakapenia. Kapitän Alex Terwolbeck betonte bei einem Podiumsgespräch in Lingen den guten Zusammenhalt in der Mannschaft.