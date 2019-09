Empfehlung - HSG-Kapitän versichert: „Es lässt niemand den Kopf hängen“

Nordhorn Nach fünf Spielen in der Handball-Bundesliga ist – neben Frisch Auf Göppingen – auch der Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen ohne einen Punktgewinn, zuletzt kam die Mannschaft des neuen Trainers Geir Sveinsson in Wetzlar nicht für einen Sieg in Frage. „Da hatten wir uns mehr erhofft“, gibt Kapitän Alex Terwolbeck zu, „leider haben wir diesmal zu viele gravierende Fehler in der Abwehr gemacht. Der Frust ist dann natürlich groß.“ Und er stellt fest: „Die Niederlage hatte wenig mit dem Gegner zu tun, sie lag nur an uns.“ Das Zwei-Städte-Team sehnt das erste Erfolgserlebnis herbei, die Truppe behält allerdings auch auf dem letzten Tabellenplatz die Ruhe. „Bei uns lässt niemand den Kopf hängen“, versichert der 28-jährige Regisseur.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-kapitaen-versichert-es-laesst-niemand-den-kopf-haengen-319149.html