HSG-Kapitän Terwolbeck: „Aufgeben? Das gibt's bei uns nicht"

Nordhorn Nach den bitteren Pleiten in Ludwigshafen (12:19) und Stuttgart (24:29) ging für die HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag auch das dritte Duell gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten der 1. Handball-Bundesliga verloren – auch wenn die Leistung phasenweise besser war als zuletzt. Nach dem 24:29 in Lingen gegen den TBV Lemgo beträgt der Abstand zu den Ostwestfalen auf dem ersten Nichtabstiegsrang bereits vier Siege. Ohne Frage eine prekäre Lage und eine große Hypothek für den zweiten Saisonteil, zumal der HSG nach dem Aufstieg überhaupt erst ein Sieg (gegen den SC DHfK Leipzig) gelang. Doch was soll die Mannschaft von Trainer Geir Sveinsson machen? „Aufgeben?", fragt etwa Kapitän Alex Terwolbeck, „wie soll das denn aussehen? Das ist doch Quatsch. Das gibt es bei uns nicht."(...)