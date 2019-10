Empfehlung - HSG-Kapitän Alexander Terwolbeck gegen Kiel wieder an Bord

Nordhorn Alex Terwolbeck war am Donnerstag schon etwas früher auf den Beinen, als seine Kollegen bei der HSG Nordhorn-Lingen. Der Kapitän des Handball-Bundesligisten war dafür zuständig, beim Bäcker die belegten Brötchen abzuholen und mit dem Reiseproviant pünktlich zur Abfahrt um 10.30 Uhr in den Mannschaftsbus zu steigen, um mit dem Aufsteiger zum Spiel beim THW Kiel zu fahren (Do., 19 Uhr, Sparkassen-Arena). Die gute Nachricht: Am Abend zuvor hatte Terwolbeck nach dem Abschlusstraining signalisiert, dass er sich nach einer Rückenverletzung, die ihn beim 33:30 (16:12)-Sieg am Sonntag gegen den SC DHfK Leipzig zum Zuschauen gezwungen hatte, wieder in der Lage sieht, gegen Kiel auf dem Feld zu stehen. „Es ist besser, wenn auch noch nicht hundertprozentig“, sagte der Spielmacher vor der Abfahrt Richtung Norden. Was ihn da am Rücken gezwickt hat, ist nicht ganz klar: „Es ist ähnlich wie ein Hexenschuss“, erklärte der HSG-Kapitän.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-kapitaen-alexander-terwolbeck-gegen-kiel-wieder-an-bord-323110.html