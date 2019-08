Empfehlung - HSG ist ohne Chance auf das Pokal-Achtelfinale

Nordhorn Nach zwei Ausfällen standen die Vorzeichen nicht gut für die HSG Nordhorn-Lingen im Endspiel des Viererturniers im heimischen Euregium, am Ende wurde es aber eine herbe Niederlage: Die Gastgeber unterlagen am Sonntag dem künftigen Ligakonkurrenten SC DHfK Leipzig im Kampf ums Achtelfinale im DHB-Pokal mit 21:31 (8:16). Insgesamt 1002 Zuschauer im Euregium sahen eine über weite Strecken einseitige Partie, in der auch ein erneut gut aufgelegter Robert Weber wenig ausrichten konnte. Mit sieben Treffern war er der beste Werfer für die HSG, er versenkte wie schon am Tag zuvor alle Siebenmeter sicher. Patrick Miedema kam auf vier Tore, für Leipzig war Patrick Wiesmach am erfolgreichsten (10/6). (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-ist-ohne-chance-auf-das-pokal-achtelfinale-313770.html