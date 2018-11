Empfehlung - HSG ist in Hamm Außenseiter, aber nicht aussichtslos

Nordhorn Zwei Wochen Pause haben an der prekären Personallage der HSG Nordhorn-Lingen nichts verbessert. Im Gegenteil: Statt vier sind es nun sogar fünf Spieler, die beim Handball-Zweitligisten nicht zur Verfügung stehen. Mit Toon Leenders fällt ein weiterer Akteur aus, der mit einer Knieverletzung von der niederländischen Nationalmannschaft zurückgekehrt ist. Und weder die beiden Rekonvaleszenten Alex Terwolbeck (Fuß-OP) und Jens Wiese (Schulter-OP) noch Torhüter Björn Buhrmester (Muskelfaserriss) und Rechtsaußen Nicky Verjans (Bauchmuskelzerrung) kommen für das Spiel am Sonnabend beim ASV Hamm-Westfalen (19.15 Uhr, Westpress-Arena) in Frage. Vor allem auf die Rückkehr Verjans‘ hatte Heiner Bültmann gehofft. Doch der Versuch des Rechtsaußen, zu Beginn der Woche wieder ins Training mit seinen Kollegen einzusteigen, brachte die Erkenntnis, dass an ein Comeback noch nicht zu denken ist. „Die Schmerzen sind noch da, deswegen macht es keinen Sinn“, sagte der Trainer, der mit neun Feldspielern und zwei Torhütern beim Tabellensechsten auskommen muss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-ist-in-hamm-aussenseiter-aber-nicht-aussichtslos-264162.html