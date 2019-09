Empfehlung - HSG-intern: Weber wirft sich ins HBL-Topteam der Woche

Herausragend: Robert Weber erzielte am Sonntag im Heimspiel der HSG Nordhorn-Lingen gegen Melsungen (24:31) gleich zwölf der 24 Tore für die Gastgeber, der routinierte Österreicher traf dabei im Gegenstoß genauso sicher wie aus dem Positionsangriff von seiner rechten Außenseite. Bei drei Siebenmetern gegen den starken montenegrinischen Nationaltorwart Nebojsa Simic kam Weber sogar auf eine 100-Prozent-Quote. Und weil Weber 60 Minuten auf dem Platz stand und die Außenbahn permanent hoch und runter rannte, gehörte er auch zu den drei Bundesligaspielern des Wochenendes mit der größten Laufdistanz (4,82 km laut Trackingdaten der HBL). Kein Wunder, dass der Ligaverband den HSG-Handballer in die Mannschaft des sechsten Spieltags berief. Ebenfalls in diesem illustren Kreis der herausragenden Akteure der vergangenen Woche: Erlangens Torwart Carsten Lichtlein. Gegen ihn, seinen Torwartkollegen Niko Katsigiannis und den HCE muss die HSG am Sonntag in Erlangen antreten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-weber-wirft-sich-ins-hbl-topteam-der-woche-320401.html