Empfehlung - HSG-intern: Vorliceks Pferdekuss und ein Vorzeige-Duo an den Pfeifen

Hiobsbotschaft: Wenn die HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag um 16 Uhr im Euregium auf die MT Melsungen trifft, muss Trainer Geir Sveinnson wohl auf Philipp Vorlicek verzichten. Der Rückraumspieler hatte in Wetzlar einen Schlag auf den Oberschenkel mit einer Einblutung kassiert. „Was einen Einsatz am Sonntag angeht, sieht es gar nicht gut aus“, sagt Trainer Geir Sveinsson. Am Dienstag habe der 24-Jährige zwar versucht zu trainieren, die Übungseinheit aber wieder abgebrochen. Seitdem hat Vorlicek ausgesetzt. Dagegen kann Kreisläufer Luca de Boer trotz seiner Verletzung des Sprunggelenks wie schon in Wetzlar auch gegen Melsungen dabei sein. „Er ist aber natürlich längst nicht bei 100 Prozent. Die Heilung einer solchen Verletzung dauert seine Zeit“, weiß der Coach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-vorliceks-pferdekuss-und-ein-vorzeige-duo-an-den-pfeifen-319691.html