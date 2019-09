Empfehlung - HSG-intern: Verspätete Geburtstags-Glückwünsche im Mannschaftsbus

Heimspiel: Am Sonnabend steht für die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen das erste Heimspiel in ihrer Lingener Heimat an: Um 20.30 Uhr sind die Rhein-Neckar Löwen zu Gast in der Emsland-Arena. Wie in vielen Heimspielen gerade gegen die Top-Clubs sind die Sitzplätze allesamt seit Wochen ausverkauft, allerdings gibt es im Vorverkauf zum Beispiel online unter hsg-nordhorn-lingen.de noch Stehplatzkarten mit freier Platzwahl im Fanblock hinter dem Tor. Ein Ticket kostet regulär 15,50 Euro, für Kinder, Jugendliche, Azubis und Schwerbehinderte gibt es eine Ermäßigung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-verspaetete-geburtstags-glueckwuensche-im-mannschaftsbus-317029.html