Holland: Den zweiten Test gegen das B-Team Polens hat das Handball-Nationalteam der Niederlande mit 28:32 verloren. HSG-Rechtsaußen Alec Smit erzielte vier Tore, gehörte damit wie beim 27:24-Erfolg der Oranjes einen Tag zuvor in Sittard, als er fünfmal erfolgreich war, zu den besten Torschützen. In Panningen kamen auch seine HSG-Kollegen Bart Ravensbergen und Toon Leenders zum Zug; der Torhüter und der Kreisläufer kehrten an ihre frühere Wirkungsstätte zurück, als sie in der Ehrendivision für Bevo spielten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-schock-nach-todesfall-bei-hsg-gegner-tsv-burgdorf-325617.html