Hannover-Burgdorf: „Die Recken“ warten vor dem Niedersachsen-Derby der Handball-Bundesliga am Dienstag bei der HSG Nordhorn-Lingen (19 Uhr, Emsland-Arena) weiter auf den ersten Auswärtssieg in diesem Jahr. Am Sonnabend unterlag der Tabellenfünfte bei den Rhein-Neckar Löwen mit 23:30 (12:15). Spätestens als sein Team in der 48. Minute mit 18:25 zurücklag, hatte Trainer Carlos Ortega das Duell beim Tabellenletzten drei Tage später in Lingen im Blick; der Spanier wechselte in der Schlussphase viel durch und verschaffte seinen jungen Spielern wichtige Einsatzzeiten. Aus drei Spielen in fremder Halle im Februar sprang für Hannover nur ein Punkt beim 30:30 in Magdeburg heraus; beim Bergischen HC setzte es eine 27:28-Niederlage. Im Hinspiel in Hannover zeigte die HSG eine ihrer besten Saisonleistungen und verlor am 31. Oktober unglücklich mit 29:30.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-robert-weber-stellt-mit-14-toren-persoenlichen-bundesliga-rekord-auf-346163.html