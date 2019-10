Empfehlung - HSG-intern: Ravensbergen schafft es in „Mannschaft des Spieltags“

Heimsieg: Vier der fünf Niederländer im Bundesliga-Kader der HSG Nordhorn-Lingen nehmen derzeit an einer Trainingswoche ihrer Nationalmannschaft zur Vorbereitung auf die Handball-EM im Januar teil. Am Dienstag traf die Nationalmannschaft in Sittard in einem ersten Testspiel auf eine B-Auswahl von Polen – und siegte auch dank fünf Treffern von Alec Smit mit 27:24. Patrick Miedema warf ein Tor, Bart Ravensbergen und Toon Leenders standen nicht auf dem Feld. Am Freitag steht ein weiteres Vorbereitungsspiel in Slowenien auf dem Programm, Sonntag gibt es dann ein Duell mit Österreich und dem HSG-Teamkollegen Robert Weber.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-ravensbergen-schafft-es-in-mannschaft-des-spieltags-325421.html