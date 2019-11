Empfehlung - HSG-intern: Ravensbergen gewinnt Online-Abstimmung

Halle: Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen werden ihr letztes Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison am zweiten Mai-Wochenende nicht in Minden, sondern in Lübbecke bestreiten. Aufgrund überfälliger Sanierungsarbeiten an der heimischen Kampa-Halle muss der TSV GWD Minden spätestens ab Jahresende in die gut 20 Kilometer entfernte Kreissporthalle Lübbecke (Merkur-Arena) umziehen. Dort trägt auch der Zweitligist und Mindener Rivale TuS N-Lübbecke seine Heimspiele aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-ravensbergen-gewinnt-online-abstimmung-329314.html