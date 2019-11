Empfehlung - HSG-intern: Nur noch ganz wenige Karten fürs Flensburg-Spiel

Heimspiel: Für das Bundesliga-Spiel der HSG Nordhorn-Lingen am Donnerstag (19 Uhr) im Euregium gegen den deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt wird es aller Voraussicht nach keine Abendkasse geben. Am Mittwoch gab es vormittags zwar noch rund 50 Stehplätze und – auf Grund von zurückgegebenen Tickets – auch vereinzelte Sitzplätze im freien Verkauf. Melanie Bültmann aus der Geschäftsstelle geht aber fest davon aus, dass das attraktive Heimspiel gegen die Flensburger um HSG-Ehrenmitglied Holger Glandorf vorzeitig ausverkauft sein wird. Apropos Glandorf: Der gebürtige Osnabrücker, der von 1999 bis 2009 in Nordhorn lebte und spielte, hat auch einige Karten für Freunde und Verwandte in der Geschäftsstelle bestellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-nur-noch-ganz-wenige-karten-fuers-flensburg-spiel-330434.html