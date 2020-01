Empfehlung - HSG-intern: Noch Sitzplatzkarten für Heimspiel erhältlich

Honoration: Bei der GN-Leserwahl zur „Mannschaft des Jahres" hat es für die HSG-Handballer nicht ganz zum Sieg gereicht, der Bundesliga-Aufsteiger wurde am Freitag während der Sportgala der Stadt Nordhorn als Zweitplatzierter hinter den U20-Volleyballerinnen aus Emlichheim geehrt. Weil Alex Terwolbeck und Co. zeitgleich in Verl ein Vorbereitungsturnier spielten, wurde die Mannschaft sowohl bei der GN-Ehrung als auch bei der städtischen Ehrung von einer kleinen Abordnung vertreten: Co-Trainer Ralf Lucas stand ebenso auf der Bühne wie Stand-by-Spieler Jens Wiese, der zu dem Zeitpunkt verletzte Torwart Bart Ravensbergen und Ergänzungsspieler Johannes van Lengerich. „Die anderen wären sehr gerne hier gewesen", sagte Lucas. Im Emsland hat die Truppe nun eine weitere Chance, geehrt zu werden: Die HSG wurde auch von der „Lingener Tagespost" als Mannschaft des Jahres nominiert. Ebenfalls zur Wahl stehen die in die 2. Liga aufgestiegenen Bowlingspieler des TuS Haren und das Schachteam von Bundesliga-Aufsteiger SV Lingen. Das Ergebnis wird am 2. März bei der Sport-Wirtschafts-Gala in Haren bekannt gegeben.(...)