Empfehlung - HSG-intern: „Löwen“ wollen nichts auf die „Fresse kriegen“

Warnung: Die Rhein-Neckar Löwen sind mit zwei Siegen und einer Niederlage im Topspiel beim deutschen Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt in die Bundesliga-Saison gestartet. Die nun folgenden Duelle gegen die Aufsteiger Nordhorn-Lingen und Balingen-Weilstetten sind für das Starensemble aus Mannheim somit erst recht zu Pflichtaufgaben geworden. Zumal danach das nächste Topspiel gegen Magdeburg wartet. „Löwen“-Keeper Mikael Appelgren allerdings warnt vor dem Spiel in Lingen. „Wer in der Bundesliga ein Auswärtsspiel unterschätzt, bekommt was auf die Fresse“, sagte der Schwede gegenüber der Tageszeitung „Mannheimer Morgen“. Wie der zweimalige deutsche Meister auf seiner Internetseite mitteilt, müssen die Gäste in Lingen eventuell auf Alexander Petersson verzichten. Der isländische Landsmann von HSG-Coach Geir Sveinsson plagt sich seit dem Heimspiel gegen den Bergischen HC (30:24) mit Rückenproblemen herum. So dürfte die Hauptlast im rechten Rückraum der Däne Niclas Kirkelokke tragen, der sich gegen den BHC in starker Verfassung präsentierte und fünf Treffer erzielte. Die machten sich bereits am Freitag nach dem Training und einem gemeinsamen Mittagessen auf den Weg in die Grafschaft, übernachtet wurde in Schüttorf. Das letzte Bundesliga-Heimspiel gegen die „Löwen“ gewann die HSG am 27. September 2008 mit 33:29. Seitdem ging die sportliche Entwicklung der Klubs aber in verschiedene Richtungen. Das letzte Duell gab es im DHB-Pokal. Am 23. Oktober 2013 setzte sich der amtierende EHF-Pokalsieger mit 31:22 beim Zweitligisten durch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-loewen-wollen-nichts-auf-die-fresse-kriegen-317238.html