Empfehlung - HSG-intern: Hessen-Fernsehen überträgt Spiel in Wetzar – allerdings nicht komplett

Hessischer Rundfunk: Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen sind am kommenden Sonntag im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Ihr Auswärtsspiel um 16 Uhr bei der HSG Wetzlar wird nicht nur vom Pay-TV-Sender „Sky“, sondern auch vom Hessischen Rundfunk live übertragen – allerdings in einer „Hessenkonferenz“ mit anderen Sport-Höhepunkten aus dem Sendegebiet des HR. Wer Alex Terwolbeck und Co. im Free-TV sehen will, wird am Sonntagnachmittag auch über die DEL 2 im Eishockey (Löwen Frankfurt - Heilbronner Falken), die Tischtennis-Bundesliga (TTC Fulda - Borussia Düsseldorf) und die Fußball-Hessenliga (VfB Ginsheim - Hessen Kassel) umfassend informiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-hessen-fernsehen-uebertraegt-spiel-in-wetzar-allerdings-nicht-komplett-318223.html