Empfehlung - HSG-intern: Grill qualmt, Stuttgarter Halle evakuiert

Hallenräumung: Am Sonntag noch waren die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen in der Stuttgarter „Scharrena“, einer in der Kurve des Fußballstadions integrierten Sporthalle, aktiv. Nur drei Tage später spielten der THW Kiel und der TVB Stuttgart an gleicher Stelle im Pokal – und mussten zusammen mit 2095 Zuschauern kurz nach der Pause plötzlich die Halle räumen. Was war passiert? Offenbar hatte der Qualm einer Grillstation einen Alarm ausgelöst. Fans wurden zum Verlassen der Halle aufgefordert und mussten gut 30 Minuten draußen warten. Die Spieler konnten zumindest im Presseraum bleiben, der eine direkte Fluchtmöglichkeit bot. Bereits im Oktober hatte es einen ähnlichen Fall gegeben: Beim Handballspiel gegen Lemgo war die „Scharrena“ evakuiert worden. Damals fiel der Alarm mit der Halbzeitsirene zusammen, als Grund wurde ein technischer Defekt angegeben. „Das ist eine Sache, die so nie wieder passieren darf und enorm peinlich für uns als Verein ist“, sagte TVB-Trainer Jürgen Schweikardt und richtete seine Kritik an die Stadt Stuttgart.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-grill-qualmt-stuttgarter-halle-evakuiert-333139.html