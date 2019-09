Empfehlung - HSG-intern: Die verspätete Abfahrt der „Löwen“ Richtung Mannheim

Heimspiel: Der Ligaverband HBL hat nun auch die Partien des lange Zeit noch gar nicht terminierten achten Spieltags der Handball-Bundesliga Anfang Oktober zeitgenau festgelegt. Die HSG Nordhorn-Lingen bestreitet sein Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig am Sonnabend, 5. Oktober, um 20.30 Uhr in der Lingener Emsland-Arena. Die Sitzplätze in der Halle sind bereits ausverkauft, Stehplätze sind noch ausreichend verfügbar. Es wird bereits das dritte Duell gegen die Sachsen sein: In der Vorbereitung unterlagen die HSG-Handballer dem Sportclub der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Finderwalde knapp mit 29:30, das Heimspiel im DHB-Pokal Mitte August im Euregium ging dann aber deutlich mit 21:31 verloren.(...)