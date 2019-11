Empfehlung - HSG-intern: Auch TVB Stuttgart betont Bedeutung des Kellerduells

Stuttgart Der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart steht nach einem großen personellen Umbruch und einigen Verletzungssorgen im Tabellenkeller – und deshalb ist das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen das Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen auch für die Schwaben kein Duell wie jedes andere. „Wir wissen auch, dass wir vor einem äußerst bedeutenden Spiel stehen“, sagt Trainer Jürgen Schweikardt im Gespräch mit dem „Zeitungsverlag Waiblingen“. Er weiß: Seine Mannschaft geht zwar als Favorit in das Kellerduell, doch Nordhorn ist kein Gegner, „den wir einfach so im Vorbeigehen schlagen können“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-auch-tvb-stuttgart-betont-bedeutung-des-kellerduells-332196.html