Empfehlung - HSG-intern: Als „Kretzsche“ mit dem SCM bei Aufsteiger Nordhorn verlor...

Historie: Das letzte Pflichtspiel bestritten die HSG Nordhorn-Lingen und der SC Magdeburg am 27. August 2016 im DHB-Pokal gegeneinander. Beim damaligen Zweitligisten setzte sich der Pokalverteidiger im Finale des Erstrundenturniers mit 23:20 (11:9) durch. Bester Werfer der Gäste im Euregium: der sieben Mal erfolgreiche Robert Weber, der heute im HSG-Trikot auf seinen Ex-Klub trifft – sofern es seine Fußverletzung zulässt. Bester HSG-Werfer war vor gut drei Jahren Lutz Heiny (5). Das letzte Bundesliga-Duell beider Teams entschied am 8. April 2009 der SCM für sich, gewann vor 4923 Zuschauern daheim in der Bördelandhalle mit 35:29 (14:14). Christoph Theuerkauf erzielte 14 Tore für die Gastgeber, Goran Sprem war mit zehn Treffern bester HSG-Werfer. In einem kampfbetonten Bundesligaspiel gab es insgesamt 15 Zeitstrafen und vier Rote Karten, beim SCM für Christian Sprenger und Yves Grafenhorst, bei der HSG für Tobias Karlsson und Niko Katsigiannis. Unvergessen: Das erste Gastspiel des SCM in Nordhorn nach dem ersten Bundesliga-Aufstieg der HSG am 26. November 1999, das die Gastgeber im rappelvollen Euregium mit 27:24 nach 11:13-Pausenrückstand gewannen. Es war auch das Duell zweier Handballlegenden auf Linksaußen. Klarer Sieger: Jochen Fraatz mit elf Toren für die HSG gegen Stefan Kretzschmar, der sich mit einem Tor für den SCM bescheiden musste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-als-kretzsche-mit-dem-scm-bei-aufsteiger-nordhorn-verlor--316692.html