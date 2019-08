Empfehlung - HSG-intern: Aktuelles unmittelbar vor dem Saisonstart

Hinze, Sebastian: Der BHC-Trainer erinnerte sich vor der Partie in Nordhorn an gemeinsame Zeiten mit dem neuen HSG-Coach Geir Sveinsson: „Als ich 18 war und in der A-Jugend sowie der zweiten Mannschaft beim HC Wuppertal gespielt habe, war er dort Teil des Bundesliga-Teams“, sagte er der Westdeutschen Zeitung (WZ) mit Blick auf die Saison 1997/98, „ich habe oft mittrainiert, durfte Profiluft schnuppern.“ Kontakt zum Isländer habe er in den vergangenen Jahren nicht gehabt. „Aber wenn wir uns sehen, erinnern wir uns gerne an die Zeit“, war der 40-Jährige sicher, der seinen einstigen Weggefährten so einschätzt: „Er ist ein Trainer, der den Fokus auf eine sehr stabile, aggressive Abwehr legt.“ Dass Sveinssons Vorgänger Heiner Bültmann sich wegen eines Erschöpfungssyndroms zurückziehen musste, hat auch Hinze schockiert: „Da merkt man dann schon, dass man sorgsam mit sich in diesem Job umgehen muss“, sagte er der WZ.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-aktuelles-unmittelbar-vor-dem-saisonstart-314585.html