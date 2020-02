Empfehlung - HSG-intern: Aktuelles aus der Handball-Bundesliga

Höchstgeschwindigkeiten: Wenn die HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag (13.30 Uhr) im Euregium die HSG Wetzlar empfängt, dann müssen sich die Gastgeber beim Gegner auf viel Tempo einstellen. Wetzlars schwedischer Linksaußen Emil Frend Öfors erreichte mit 32,1 km/h die höchste Geschwindigkeit eines Spielers in der Bundesliga in dieser Saison. Platz eins teilt er sich mit Tobias Reichmann von der MT Melsungen. In Sachen Wurfgeschwindigkeit ist ebenfalls ein Wetzlarer in der Top Fünf zu finden: Lenny Rubin jagte den Ball mit 138,6 km/h ins gegnerische Tor – der viertbeste Wert in dieser Saison.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-aktuelles-aus-der-handball-bundesliga-343121.html