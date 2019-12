Empfehlung - HSG-intern: Aktuelles aus der Handball-Bundesliga

Heimspiel: Die HSG-Handballer müssen reisen, die Rhein-Neckar Löwen dürfen am Donnerstag gegen Aufsteiger Nordhorn-Lingen in den eigenen vier Wänden antreten – und die haben es absolut in sich. Die Mannheimer SAP-Arena gilt als eine der modernsten Sport- und Veranstaltungshallen Europas. Sie bietet Platz für 15000 Zuschauer und ist mit modernster Technik ausgestattet. Eröffnet wurde die Halle im Jahr 2005 und kann binnen kurzer Zeit von einem Eisstadion in einen Theaterschauplatz oder eine Konzerthalle umgewandelt werden. So dient die Halle den Rhein-Neckar Löwen am Sonnabend um 20.30 Uhr beim Kräftemessen mit dem deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt noch als Heimspielstätte, nur 20 Stunden später laufen die Spieler des deutschen Eishockey-Meisters Adler Mannheim zum Heimspiel gegen die Straubing Tigers in die Arena ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-aktuelles-aus-der-handball-bundesliga-335457.html