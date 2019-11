Empfehlung - HSG-intern: Aktuelles aus der Handball-Bundesliga

Hausrecht genießt der TVB Stuttgart, der am Sonntag (13.30 Uhr) die HSG Nordhorn-Lingen in der Handball-Bundesliga empfängt, in der Scharrena. Die Halle hat einen extrem ungewöhnlichen Standort, denn sie ist an die Mercedes-Benz-Arena des Fußball-Erstligisten VfB Stuttgart angegliedert. Die Heimspielstätte des TVB, in der auch die Bundesliga-Volleyballerinnen des MTV Stuttgart ihre Heimspiele austragen, bietet 2251 Zuschauern Platz. Drei ihrer bislang sechs eingefahrenen Zähler haben die Stuttgarter in Heimspielen verbucht. Sie punkteten gegen Minden (24:24), Lemgo (26:26) und Flensburg (23:23), wobei die Partie gegen den deutschen Meister in der größeren Porsche-Arena ausgetragen wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-aktuelles-aus-der-handball-bundesliga-331773.html