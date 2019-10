Empfehlung - HSG-intern: Aktuelles aus der Handball-Bundesliga

Halle: Verfügt die HSG über den Luxus, mit dem Euregium in Nordhorn und der Emsland-Arena in Lingen gleich zwei attraktive Hallen für die Heimspiele in der Handball-Bundesliga zur Verfügung zu haben, steht der kommende Gast GWD Minden (So., 16 Uhr, Emsland-Arena) vor dem Problem, ab dem 31. Dezember keine echte Heimstätte mehr zur Verfügung zu haben. Die Kampa-Halle wird demnächst wegen gravierender bau- und brandschutzrechtlicher Mängel geschlossen. Das teilte vergangene Woche der Landrat des Kreises Minden-Lübbecke mit und berief sich auf Erkenntnisse eines Gutachters, der laut Medienberichten festgestellt hatte, „dass ein Weiterbetrieb über den 31. Dezember hinaus aus Sicherheitsgründen nicht mehr zu verantworten ist". Wie es hieß, wird GWD seine Heimspiele erst einmal in der Halle des in der 2. Liga spielenden Kreisrivalen TuS N-Lübbecke austragen. Die HSG verbindet mit der Merkur-Arena gemischte Erinnerungen. Zuletzt unterlag sie dort dem TuS am 1. Dezember 2018 in der 2. Liga mit 28:31. Zwei Saisons zuvor aber sprang am 22. Februar 2017 ein 26:25-Sieg in Lübbecke heraus.(...)