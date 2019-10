Empfehlung - HSG-intern: Aktuelles aus der Handball-Bundesliga

Handballwoche: Das Fachmagazin hat die starke Leistung von Robert Weber gegen Leipzig honoriert und berief den Rechtsaußen der HSG Nordhorn-Lingen zum zweiten Mal in dieser Bundesligasaison in die „Mannschaft der Woche“. Auch auf der Internetseite des Ligaverbands HBL werden die besten Akteure eines Spieltags zu einer glorreichen Sieben zusammengefügt. Und außer Weber schaffte es da auch Torhüter Bart Ravensbergen (Foto) in den Kreis der Nominierten, nachdem er beim 33:30-Sieg gegen Leipzig ein glänzender Rückhalt gewesen war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-aktuelles-aus-der-handball-bundesliga-323010.html