Empfehlung - HSG-intern: Aktuelles aus der Handball-Bundesliga

Halle: Da die HSG Nordhorn-Lingen ihr Kontingent an Karten für das Aufsteiger-Duell der Handball-Bundesliga bei HBW Balingen-Weilstetten (So., 13.30 Uhr) nicht ausgeschöpft hat, waren unter der Woche für die Partie sogar noch Sitzplätze erhältlich. „In der vergangenen Saison waren die Heimspiele in der Sparkassen-Arena der Grundstein für den Erfolg“, erinnert Geschäftsführer Wolfgang Strobel an die makellose Heimbilanz des Zweitliga-Meisters, der bei 38:0 Punkten auf ein starkes Torverhältnis von 580:456 Treffern (+124) kam. Die Gastgeber setzen im Bemühen um den Klassenerhalt auf die bedingungslose Unterstützung ihrer Fans, weil viel auf dem Spiel steht: „Das Spiel gegen Nordhorn ist gleich unheimlich wichtig. Deshalb brauchen wir eine volle Halle im Rücken“, sagt Strobel. Selbst die HSG als zweitbestes Auswärtsteam der vergangenen Zweitligasaison mit 23:15 Punkten hinter Coburg (24:14) war im März in Balingen chancenlos: Vor 2350 Zuschauern gerieten die Gäste nach einem Fehlstart (1:5, 10.) mit bis zu zehn Toren in Rückstand (14:24 , 44.), mussten aber schon früh ohne Georg Pöhle auskommen, nachdem der Torjäger in der 32. Minute bei 12:16 die Rote Karte gesehen hatte. Auch das Hinspiel im Herbst vor 2313 Zuschauern in Lingen war mit 26:29 (6:14) verloren gegangen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-intern-aktuelles-aus-der-handball-bundesliga-315827.html