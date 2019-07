Empfehlung - HSG im Test gegen Leipzig vor erster Bewährungsprobe

Finsterwalde Nach drei schweißtreibenden Trainingstagen mit bis zu drei Einheiten täglich steht für die HSG Nordhorn-Lingen am Mittwoch im Trainingslager in Finsterwalde die erste Bewährungsprobe an. Mit dem SC DHfK Leipzig treffen die Handballer von Heiner Bültmann auf einen Bundesliga-Konkurrenten. „Es ist aus der vollen Belastung heraus, aber trotzdem interessant für uns“, fiebert der Trainer mit dem Aufsteiger der ersten Standortbestimmung entgegen. Während die HSG bislang nur gegen die Spvg. Hesselteich gespielt und den Landesligisten mit 49:18 standesgemäß abgefertigt hat, standen die Leipziger beim „Megawoodstock“ in Aschersleben dem SC Magdeburg gegenüber und unterlagen dem Liga-Rivalen über zweimal 20 Minuten unter freiem Himmel mit 13:14.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-im-test-gegen-leipzig-vor-erster-bewaehrungsprobe-309303.html