Empfehlung - HSG II setzt sich im oberen Landesliga-Drittel fest

Nordhorn Die Landesliga-Handballer der HSG Nordhorn II haben sich durch einen 28:23 (10:9)-Heimsieg über den TV Bohmte in der oberen Tabellenregion festgesetzt. Die Mannschaft von Spielertrainer Dennis Bartels setzte sich in einem kampfbetonten Spiel erst nach der Pause etwas ab und brachte den Vorsprung am Ende über die Zeit. Überragender Werfer bei den Nordhornern war einmal mehr Levin Zare, der neun Mal erfolgreich war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-ii-setzt-sich-im-oberen-landesliga-drittel-fest-327338.html