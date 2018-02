Empfehlung - HSG II ist zu Gast: FC 09 setzt im Derby auf Heimstärke

Schüttorf. Als die Handballer des FC Schüttorf 09 kurz vor Weihnachten in der Tabelle der Landesliga in untere Gefilde abzurutschen drohten, besannen sie sich vor allem auf ihre Heimstärke – und haben auch dank ihrer Auftritte vor heimischen Fans den Anschluss an die „Top 3“ der Liga wieder herstellen können. Zuhause kassierten die 09-Handballer diese Saison überhaupt noch keine Niederlage. „Und das soll auch im Derby so bleiben“, sagt Trainer Dennis Kötter. Die zweite Mannschaft der HSG Nordhorn ist am Sonnabend um 19.30 Uhr zu Gast in der Jahnhalle. „Die Jungs sind motiviert bis in die Haarspitzen“, beschreibt der Schüttorfer Coach die Stimmung in dieser Woche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-ii-ist-zu-gast-fc-09-setzt-im-derby-auf-heimstaerke-226643.html