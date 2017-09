HSG-Handballer wollen sich in der Tabelle oben festsetzen

Nordhorn-Lingen ist mit fünf Siegen gut aus den Startlöchern gekommen. Beim Drittletzten HSG Konstanz sollen am Sonnabend die nächsten Punkte her. Trainer Heiner Bültmann warnt: „Wir dürfen uns nicht von der Hektik in der Halle beeinflussen lassen.“