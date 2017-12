Empfehlung - HSG-Handballer verlieren in Coburg mit 22:30

Coburg . Bitterer Abend für die HSG Nordhorn-Lingen: Die Zweitliga-Handballer verloren am Sonnabend beim HSC Coburg mit 22:33 (11:16) und müssen weiter auf ihren ersten Auswärtserfolg seit dem 30. September warten. In der Tabelle zogen die jetzt punktgleichen Coburger auf Grund des besseren Torverhältnisses an die HSG vorbei, die den neunten Platz belegt. Am nächsten Sonntag ist der HC Elbflorenz aus Dresden um 17 Uhr zu Gast im Euregium.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-handballer-verlieren-in-coburg-mit-2230-217661.html