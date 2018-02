Empfehlung - HSG-Handballer treffen im Euregium auf den EHV Aue

how Nordhorn. Im einzigen Heimspiel seiner „englischen Woche“ trifft der Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen am Mittwoch um 19.30 Uhr auf den EHV Aue. Vier Tage nach der ärgerlichen 24:26-Niederlage bei Eintracht Hagen erwarten Kapitän Alex Terwolbeck und Co. im Euregium einen Gegner, der diese Saison bislang eine ähnliche Entwicklung genommen hat wie die Hagener: Nach einem missglückten Saisonstart haben die Ostdeutschen mittlerweile zu ihrer Form gefunden, stecken nach 22 Spieltagen aber weiter in Abstiegsgefahr. „Ähnlich wie Hagen scheinen die Auer die Kurve zu kriegen. Die letzten Ergebnisse des EHV zeigen, dass es eine ganz schwere Aufgabe für uns wird. Er hat zum Beispiel in Hagen gewonnen – und wir nicht“, sagt HSG-Trainer Heiner Bültmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-handballer-treffen-im-euregium-auf-den-ehv-aue-226347.html