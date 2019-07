Empfehlung - HSG-Handballer starten gegen Bergischen HC im Euregium

Nordhorn Das erste Bundesligaspiel seit mehr als zehn Jahren wird die HSG Nordhorn-Lingen im Euregium austragen. Das Heimspiel am ersten Spieltag gegen den Bergischen HC wird der Aufsteiger am Donnerstag, 22. August, in Nordhorn bestreiten; die Partie gegen den Tabellensiebten der vorigen Saison wird um 19 Uhr angepfiffen. Zur Bundesliga-Premiere in der Emsland-Arena ist im zweiten Heimspiel am vierten Spieltag einer der Titelfavoriten zu Gast: Am Sonnabend, 7. September, erwartet die HSG in Lingen die Rhein Neckar-Löwen mit Uwe Gensheimer, dem Kapitän der Nationalmannschaft und Rückkehrer von Paris St. Germain; diese Partie soll um 20.30 Uhr beginnen.(...)