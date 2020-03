Empfehlung - HSG-Handballer spielen frühestens am 23. April wieder

Nordhorn Die Handball-Bundesliga GmbH reagiert auf die bundesweite Entwicklung der Corona-Epidemie und die damit einhergehenden behördlichen Entscheidungen: Wie der Ligaverband am späten Donnerstagnachmittag mitteilte, wird der Spielbetrieb der 1. und 2. Bundesliga bis einschließlich 22. April ausgesetzt. Diese Entscheidung betrifft auch den Erstligisten HSG Nordhorn-Lingen, der in diesem Zeitraum gegen HBW Balingen-Weilstetten (in Nordhorn), die MT Melsungen und den THW Kiel (in Lingen) gespielt hätte. HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann hat Matthias Stroot am späten Nachmittag persönlich in einem Telefonat über die neueste Entwicklung informiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-handballer-spielen-fruehestens-am-23-april-wieder-347553.html