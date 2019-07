Empfehlung - HSG-Handballer scheitern zu oft an Ex-Torwart Katsigiannis

Eschwege Viele ungenutzte Großchancen haben den Handballern der HSG Nordhorn-Lingen am Sonnabend im Testspiel gegen den künftigen Bundesliga-Konkurrenten HC Erlangen einen möglichen Erfolg gekostet: Im hessischen Eschwege verlor der Aufsteiger das Benefizspiel mit 27:30 (12:15). Weil nackte Ergebnisse in der Vorbereitung aber wenig bis gar nicht zählen, war Trainer Heiner Bültmann mit dem Nachmittag vor rund 300 Zuschauern sehr zufrieden: „Das war am Ende des langen Trainingslagers noch einmal eine richtig gute Leistung meiner Mannschaft, auch noch deutlich besser als am Mittwoch gegen Leipzig“, lobte er – und konnte erfreut mitteilen: „Wir gehen mit einem guten Gefühl aus der Trainingswoche raus.“ Und dazu trugen eben auch die beiden Tests gegen aus Leipzig (29:30) und Erlangen bei. „Wir haben gegen etablierte Bundesliga-Klubs mitgehalten und gesehen, dass es keine Welten zu diesen Gegnern sind“, begründete Bültmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-handballer-scheitern-zu-oft-an-ex-torwart-katsigiannis-310025.html