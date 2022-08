© Wohlrab, Udo

Im Testspiel am Mittwoch im Euregium gegen Braunschweig wird Lukas Firnhaber (hier beim Training) fehlen. Er verletzte sich beim Turnier in Altensteig am Knie, eine genaue Diagnose der Knieverletzung stand Montagmittag noch aus. Foto: Wohlrab