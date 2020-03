Empfehlung - HSG-Handballer können das Spiel nicht drehen

Lemgo Gar nicht so schlecht gespielt, nie aufgegeben und trotzdem hat es nicht geklappt mit dem dritten Saisonsieg: Die Bundesliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben ihr Auswärtsspiel am Donnerstagabend beim TBV Lemgo Lippe mit 25:31 (13:16) verloren. Der Aufsteiger lag zwischenzeitlich mit sechs Toren hinten (19:25), als Georg Pöhle dann aber sieben Minuten vor dem Ende zum 24:26 traf, schnupperten die Gäste wieder an etwas Zählbarem. Dann allerdings stellte sich TBV-Keeper Piotr Wyszomirski wieder mehrfach den HSG-Spielern in den Weg, sodass der Aufsteiger dem Spiel doch keine Wende geben konnte. Schade – da war mehr drin als eine Sechs-Tore-Niederlage. Die Gäste machten unter dem Strich einfach ein paar Fehler zu viel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-handballer-koennen-das-spiel-nicht-drehen-346749.html