Empfehlung - HSG-Handballer erwarten Hüttenberg zur Heimpremiere

Nordhorn Der Derbysieg in Emsdetten hallte noch ein paar Tage nach. Doch auch wenn die Stimmung bei der HSG Nordhorn-Lingen nach dem 13-Tore-Erfolg beim Nachbarn zum Einstand in die Zweitligasaison beschwingt war, rückte Heiner Bültmann schnell die Vorbereitung aufs erste Heimspiel in den Mittelpunkt. Schließlich haben sich der Trainer und seine Spieler für die Partie am Sonntag gegen den TV Hüttenberg (17 Uhr, Euregium) viel vorgenommen. Und da tat die lange Trainingswoche mit fünf Handball-Einheiten auch not, denn mit dem Bundesliga-Absteiger kommt nicht nur einer der Titelfavoriten in die Grafschaft. Die Hessen um Trainer Emir Kurtagic fordern die Gegner mit einer Besonderheit: „Sie spielen eine 3:2:1-Abwehr, die schon sehr speziell ist“, sagt Bültmann, der in der Defensive auch den „Hauptgrund für den Aufstieg“ in der Saison 2016/17 ausgemacht hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-handballer-erwarten-huettenberg-zur-heimpremiere-248438.html